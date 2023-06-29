Полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс в течение девяти лет, может остаться на своем посту еще на год, сообщает Euractiv.

Как заявил высокопоставленный представитель НАТО, «неразумно менять капитанов во время шторма».

Дипломаты утверждают, что продление полномочий генсека даст альянсу больше времени, чтобы сосредоточиться на своей краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, пишет издание. Судя по всему, ни одному из потенциальных преемников пока не удалось заручиться подавляющей поддержкой среди 31 члена альянса.

Сам Столтенберг неоднократно заявлял о желании покинуть свой пост.

Ранее газета Financial Times писала, что лидеры НАТО склоняются к продлению срока Столтенберга на посту главы альянса на фоне разногласий по выбору преемника.

До этого в качестве вероятных преемников называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министров Эстонии и Литвы Каю Каллас и Ингриду Шимоните.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.