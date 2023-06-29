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Нейтральные страны ЕС отказываются давать гарантии безопасности Украине

Канцлер Австрии Нехаммер: статус нейтральных стран надо указать в гарантиях ЕС для Украины

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Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна, как и другие нейтральные государства, требуют указания их статуса в гарантиях безопасности для Украины, если такие ей будут предоставлены. Об этом сообщает ТАСС. Заявление было сделано политиком на полях саммита ЕС в Брюсселе, который проходит 29-30 июня.

«Для нас важно то, чтобы наша нейтральная роль была действительно упомянута», — подчеркнул австрийский канцлер.

По словам Нехаммера, нейтральные страны ЕС, то есть Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр считают, что предоставление Евросоюзом гарантий безопасности Украине без указания их нейтрального статуса «не может иметь место».

Ранее FT писало, что ЕС может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита в конце июня.

Проект декларации о гарантиях подразумевает участие стран Евросоюза в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. Документ предназначен для юридического закрепления формата помощи ЕС Украине в сфере безопасности в долгосрочной перспективе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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