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Финляндия потребовала от ЕС продолжить давить на Россию

Премьер Финляндии Орпо заявил, что ЕС должен еще больше работать над санкциями против РФ

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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Страны — члены Евросоюза обязаны сохранить помощь Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает ТАСС. По его словам, часть поддержки Брюсселя касается санкционного давления на Россию, и оно должно быть продолжено.

«Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его, и поддерживаем сильно, в военном отношении, экономически, гуманитарной помощью, политически. Нам нужно больше лучше работающих санкций [против России]», — отметил Орпо.

В преддверии начала двухдневного саммита ЕС, который стартует в Брюсселе 29 июня, премьер Финляндии призвал европейские государства поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

ЕС вместе с США и другими западными государствами ввели масштабные санкции против России в ответ на начало военной спецоперации на Украине в конце февраля 2024 года. Более чем за год европейские страны приняли 11 пакетов антироссийских санкций. При этом в Еврокомиссии отмечали, что вводить новые ограничения становится все сложнее.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.

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