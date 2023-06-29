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Бывший агент ЦРУ рассказал о лжи США в отношении России

Экс-агент ЦРУ Джиральди: США безуспешно пытаются убедить мир в слабости России

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«Газета.Ru»

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что США пытаются убедить мир в слабости России, но лишь демонстрируют собственную уязвимость. Об этом он рассказал на Youtube-канале Judging Freedom.

По мнению бывшего агента, власти США намерены показать свои позиции для других государств устойчивым на фоне слов о слабости РФ, но это оказывает негативный эффект на сами Соединенные Штаты.

«Они (США. — «Газета.Ru»), по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает», — поделился Джиральди.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор полагал, что Белый дом до сих пор не хочет признать, что Соединенные Штаты превратили Украину в монстра, которого невозможно контролировать.

Ранее американский полковник Дэниел Дэвис рассказал, что может спровоцировать ядерную войну.

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