В Швеции хотят предотвратить вето Венгрии на вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции сообщил о намерении провести встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Как сообщает Reuters, поводом для встречи стали сообщения о том, что парламент Венгрии отложит ратификацию членства Швеции в НАТО.

«Ранее мне сообщили, что они не собираются ничего откладывать по поводу членства Швеции в НАТО, но сегодня я обязательно получу возможность обменяться здесь несколькими словами с Виктором Орбаном», — заявил политик на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Саммит ЕС будет проходить в Брюсселе 29-30 июня.

Ранее Reuters писало, что США ждут, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции в НАТО к середине июля.

13 июня Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция может вступить в альянс к саммиту в Вильнюсе.

23 мая Орбан заявил, что Швеции нужно улучшить отношения с Венгрией перед вступлением в НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.