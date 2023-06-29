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Глава МИД Украины и генсек НАТО обсудили предстоящий саммит альянса

Кулеба обсудил со Столтенбергом подготовку к июльскому саммиту НАТО в Литве

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Mike Segar/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба переговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил подготовку к предстоящему саммиту альянса в Вильнюсе. Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

Украинский министр заявил, что Киев продолжает активно работать с союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы убедить их в том, что пришло время прояснить вопрос о предоставлении стране членства в военном блоке.

Украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, неоднократно заявляли, что существует большая вероятность того, что именно на саммите в Вильнюсе 11-12 июля Украина станет членом НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. В дальнейшем Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Украине пообещали «сюрприз» по вопросу ее членства в НАТО на июльском саммите.

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