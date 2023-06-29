Макрон проводит экстренное совещание из-за погромов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит экстренное межведомственное совещание из-за произошедших минувшей ночью погромов в стране, сообщает телеканал BFMTV.

По его словам, в ходе погромов было отмечено насилие «в отношении школ, мэрий, институтов власти и республики, которым нет оправдания».

Ранее беспорядки, которые начались в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.