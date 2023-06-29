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Страны Балтии призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер»

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер»

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Reuters

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС ужесточить санкции против Белоруссии из-за размещения ею на своей территории ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает РИА Новости.

Как отметили спикеры парламентов трех стран, появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии может еще больше дестабилизировать ситуацию на восточной границе НАТО и ЕС. По их мнению, предоставление убежища террористической группировке «Вагнер» со стороны Белоруссии неприемлемо.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что размещение бойцов частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии несет военную угрозу Европейскому союзу, хоть и не прямую.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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