Песков заявил о преобладающей поддержке россиянами политики Путина и спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные социологических опросов подтверждают преобладающую поддержку россиянами главы государства и проводимой российскими Вооруженными силами специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

«Те данные, которыми располагаем мы <...> показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента», — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом не стал комментировать результаты опроса одной из исследовательских групп, согласно которым доля выступающих за прекращение спецоперации почти сравнялась с числом сторонников ее продолжения. Песков отметил, что не может комментировать эти данные, так как не знаком с выборкой и методами ведения опроса.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым Владимира Путина поддерживают 78,9% опрошенных россиян.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.