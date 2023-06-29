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Песков заявил о преобладающей поддержке россиянами политики Путина и спецоперации

Песков: данные соцопросов выявили абсолютную поддержку россиянами Путина и СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные социологических опросов подтверждают преобладающую поддержку россиянами главы государства и проводимой российскими Вооруженными силами специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

«Те данные, которыми располагаем мы <...> показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента», — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом не стал комментировать результаты опроса одной из исследовательских групп, согласно которым доля выступающих за прекращение спецоперации почти сравнялась с числом сторонников ее продолжения. Песков отметил, что не может комментировать эти данные, так как не знаком с выборкой и методами ведения опроса.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым Владимира Путина поддерживают 78,9% опрошенных россиян.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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Операция на Украине
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