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Песков: от Киева исходит постоянная угроза провокаций

Песков: от Киева исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций

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Francisco Seco/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Киева исходит постоянная угроза провокаций с разрушением инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», — сказал Песков.

По его словам, недавно на Запорожской АЭС побывали представители МАГАТЭ, которые увидели усилия российской стороны для обеспечения безопасности.

Ранее Песков заявил, что обвинение России в подготовке террористического акта на Запорожской АЭС с выбросом радиации со стороны президента Украины Владимира Зеленского является очередной ложью. По его словам, у российской стороны «только что» были контакты с представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции. Специалисты агентства высоко оценили действия на ЗАЭС и «видели все, что хотели видеть», отметил он.

Представитель Кремля добавил, что в ближайшее время запланированы контакты гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что агентство собрало достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС.

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