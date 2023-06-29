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Госдума РФ приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан

В РФ приняли закон о запуске программы о долгосрочных сбережениях граждан с 2024 года

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Shutterstock

Госдума РФ приняла закон о запуске программы о долгосрочных сбережениях граждан с 1 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, граждане смогут участвовать в программе на добровольной основе. В Госдуме называют программу «простым и интересным финансовым продуктом». Россияне смогут пополнять свои сбережения как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений.

Чтобы принять участие в программе, гражданину необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Также будет возможно заключать договоры в пользу третьих лиц.

До этого Центробанк России опубликовал исследование, согласно которому чуть более трети (36%) россиян хранят свои сбережения в наличных.

Наиболее востребованными банкнотами при оплате являются 100-рублевые купюры, а при снятии в банкомате — 1000-рублевые. При этом по сравнению с 2021 годом доля россиян, использующих банкноты в повседневных расчетах, сократилась с 33% до 27%.

Ранее стало известно, где хранят деньги россияне.

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