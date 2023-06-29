В Кремле отреагировали на оговорку Байдена о проигрыше Путина в войне в Ираке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя на брифинге с журналистами оговорку главы Белого дома Джо Байдена, который недавно перепутал Украину с Ираком, заявил, что в Кремле все же надеются, что американский лидер все-таки имел в виду Украину.

«Мы надеемся, что господин президент имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления», — сказал Песков.

День назад президент США Джо Байден по ошибке сказал, что глава российского государства Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке», отвечая на вопрос, не ослабил ли президента России мятеж главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Джо Байден часто допускает оговорки и путается во время публичных заявлений. Так, в мае президент Соединенных Штатов в ходе интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не позволить бывшему президенту США Бараку Обаме выиграть очередные президентские выборы. Когда Байдена поправили и спросили, чем он отличается от Дональда Трампа, действующий лидер страны ответил «Всем».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.