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Назарбаев потерял еще несколько постов в Казахстане

Сенат Казахстана лишил Назарбаева статуса главы названных его именем вуза, школы и фонда

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сенат Казахстана одобрил внесение изменений в действующее законодательство, которое касается первого президента республики Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС. Согласно инициативе, политик потеряет статус главы высшего попечительского совета нескольких организаций, названных в его честь.

Речь идет об организациях «Назарбаев Университет», «Назарбаев Фонд» и «Назарбаев Интеллектуальные школы». Как ожидается, с внесением изменений соответствующие организации образования возглавит преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. При этом поправки предусматривают назначение и иного руководителя в случае принятия такого решения со стороны президента.

Первый президент Казахстана, правивший страной почти 30 лет, начал терять государственные посты с начала 2022 года на фоне массовых протестов в республике, одним из требованием которых было отстранение Назарбаева и его семьи от власти. Только в январе прошлого года политик потерял место в конституционном совете, перестал быть пожизненным руководителем Совбеза страны и лишился места главы правящей партии. Впоследствии в Казахстане подверглись переименованию некоторые объекты, названные в честь Назарбаева, в том числе столица республики вместо Нур-Султана снова стала Астаной.

Ранее Назарбаева лишили титула «елбасы» — лидера нации, — спецохраны и неприкосновенности имущества.

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