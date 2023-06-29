Песков ответил на вопрос о создании общего военного совета РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссии о создании общего военного совета РФ и Белоруссии не ведется. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется», — сказал он.

По его словам, страны при этом идут «по пути интеграции».

Ранее Песков сравнил Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Союзное государство РФ и Белоруссии и пришел к выводу, что вторая кооперация является более продвинутой.

По мнению Пескова, Союзное государство — это уникальная ситуация в мире, которая «должна приниматься во внимание» и заслуживать особого внимания на международном уровне.

Он напомнил заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сделанное в ходе заседания Евразийского экономического форума о том, что между Российской Федерацией и Белоруссией сложился настолько высокий уровень интеграции, что даже «ядерное оружие у них одно на двоих».

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.