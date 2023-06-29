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В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной

Песков заявил, что предпосылок для начала переговоров с Украиной нет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Никаких предпосылок для начала переговоров по Украине не просматривается. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что переговоры абсолютно исключаются Киевом и Западом.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем дольше Украина и западные страны тянут с мирным урегулированием украинского конфликта, тем сложнее будет вести переговоры.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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