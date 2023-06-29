Госдума отреагировала на сожжение Корана в Швеции

Госдума РФ приняла заявление с осуждением властей Швеции, которые допустили сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает ТАСС.
«Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман», — заявили парламентарии.
28 июня иммигрант из Ирака Салван Момика в первый день Курбан-байрама сжег у мечети в центре Стокгольма Коран.
Полиция Швеции разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам. Также полицейские задержали одного из присутствовавших у мечети людей после того, как он попытался кинуть в Момику камень.
Позже в отношении Момики составили два административных протокола — за подстрекательство по этническому признаку, а также за разведение огня в общественном месте.
Ранее в госдепе США отреагировали на сожжение Корана в Швеции.