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В Совфеде рассказали, что может погубить шансы Байдена на выборах 2024 года

Сенатор Пушков считает, что оговорки Байдена могут стоить ему переизбрания в 2024 году

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Американский народ никак не может привыкнуть к тому, что президент США Джо Байден достаточно часто допускает различные оговорки и неточности в своих публичных выступлениях, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы Белого дома об успехах американской экономики в июле, хотя на данный момент все еще идет июнь.

«Байден заявил, что США имели нулевой процент инфляции в июле. Это вызвало удивление у пассажиров нью-йоркского метро. Как минимум. Они убеждены, что еще не закончился ИЮНЬ. Народ никак не может привыкнуть к этим оговоркам. Оговорки могут погубить шансы Байдена на приближающихся выборах», — написал Пушков.

Он также добавил, что оговорки, вероятно, могут стоить Байдену переизбрания из-за их количества. Пушков подчеркнул, что в последнее время у президента США слишком много подобных ошибок.

Байден за более чем 50 лет в американской политике получил особую известность благодаря своим оговорками. С его вступлением в должность президента США в 2021 году их количество лишь выросло. К примеру, Байден не раз путал страны Ближнего Востока, имена своих коллег и даже называл главой государства свою «правую руку» Камалу Харрис. В конце июня 2023 года президент США также заявлял, что его российский коллега Владимир Путин «проигрывает войну» в Ираке.

Ранее в США назвали Байдена слишком старым для второго президентского срока.

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