В РАН оценили роль Лукашенко в урегулировании конфликта с ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не в первый раз проводит переговоры в качестве посредника, его роль в урегулировании конфликта с ЧВК «Вагнер» не стоит преувеличивать, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (РАН) Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, на такой результат повлиял «комплексный процесс», основное влияние на который оказала Россия.

«Это не новая роль для него, и он всегда выступал в качестве стабилизирующей силы, если возникает где-либо конфликт, то Лукашенко пытается принять сторону стабильности. В данном случае его роль достаточно значительна, но я бы ее тоже сверх меры не преувеличивал. Так или иначе, это внутреннее дело России, и, прежде всего, российскими усилиями вопрос был решен. Это был комплексный процесс, где роль Александра Григорьевича, которая была очень необходимой и очень важной, преувеличивать тоже не будем», — сказал он.

Напомним, что после того, как 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. В результате сторонам удалось договориться о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании».

Александр Лукашенко позже подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал 27 июня в Белоруссию.

Ранее Александр Лукашенко назвал себя и российского президента Владимира Путина представителями поколения «уходящих политиков».