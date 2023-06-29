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В МИД РФ оценили решение Зеленского официально закрепить статус английского языка

Захарова о закреплении английского языка на Украине: такое без косяка не вкурить

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского официально закрепить в стране статус английского языка как одного из языков международного общения.

Дипломат напомнила, что соответствующее решение было принято сразу после того, как украинский лидер предложил Верховной раде принять закон о легализации марихуаны.

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также представитель МИД РФ допустила, что ближе к Рождеству украинские власти могут узаконить однополые браки.

Согласно законопроекту, внесенному Зеленским в Верховную раду, английским языком обязаны владеть главы местных госадминистраций и их заместители, офицеры на службе по контракту, прокуроры и другие чиновники.

В пояснительной записке к документу отмечается, что признание европейских стандартов в сфере языковой политики необходимо в связи с «евроинтеграционными устремлениями» страны. С 23 июня 2022 года Украина имеет статус кандидата в члены Европейского союза.

Ранее президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект о статусе английского как языка международного общения на Украине.

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