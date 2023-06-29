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В ЕС рассказали сроках по гарантиям безопасности для Украины

FT: исход контрнаступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Украины

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Sergei Chuzavkov/AP

Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита организации, который состоится 29-30 июня. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на проект документа.

По информации издания, над документом работает группа стран во главе с Францией, они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита.

Отмечается, что проект декларации подразумевает участие стран Евросоюза в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. Документ позволит странам ЕС помогать Украине защищать себя в долгосрочной перспективе, а также сдерживать акты агрессии и попытки дестабилизации.

«Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем», — заявил изданию один из европейских дипломатов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил до этого в Гааге в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи ряда лидеров стран НАТО, что будущее место Украины — в НАТО.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины в НАТО.

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