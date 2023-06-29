В Казахстане прокомментировали запрос РФ на выдачу экс-главреда журнала «Хакер» Кислицина

Заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов сообщил РИА Новости, что российский запрос на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над американским.

По словам Байжанова, в случае с Кислициным решение о выдаче его третьей стороне будет основываться на его гражданстве.

«Прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, ... достаточно серьезные», — пояснил замгенпрокурора Казахстана.

Он добавил, что у Кислицина есть право запросить у Казахстана убежище. В любом случае, Астана будет изучать основания для экстрадиции, изложенные в запросах РФ и США, а инициаторам запроса предстоит предоставить доказательства обоснованности своего запроса.

Генконсульство России в Алма-Ате просило Казахстан не торопиться с выдачей Кислицина США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение США добиться экстрадиции Пригожина.