Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Казахстане прокомментировали запрос РФ на выдачу экс-главреда журнала «Хакер» Кислицина

Прокуратура Казахстана: запрос России на экстрадицию Кислицина имеет приоритет перед США

close
100%
YouTube

Заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов сообщил РИА Новости, что российский запрос на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над американским.

По словам Байжанова, в случае с Кислициным решение о выдаче его третьей стороне будет основываться на его гражданстве.

«Прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, ... достаточно серьезные», — пояснил замгенпрокурора Казахстана.

Он добавил, что у Кислицина есть право запросить у Казахстана убежище. В любом случае, Астана будет изучать основания для экстрадиции, изложенные в запросах РФ и США, а инициаторам запроса предстоит предоставить доказательства обоснованности своего запроса.

Генконсульство России в Алма-Ате просило Казахстан не торопиться с выдачей Кислицина США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение США добиться экстрадиции Пригожина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях