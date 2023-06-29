Посольство РФ: Казахстан своевременно сообщил о задержании россиянина Кислицина

Пресс-служба посольства России в Казахстане сообщила ТАСС, что российским посольством в Казахстане и генконсульством в Алма-Ате принимаются все необходимые меры для защиты законных прав задержанного в Казахстане по запросу США руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина.

«Посольство РФ в Казахстане было своевременно проинформировано казахстанской стороной о задержании в Алматы гражданина Российской Федерации Н. Кислицина. Посольство и генеральное консульство России в городе Алматы принимают все необходимые меры для защиты законных прав россиянина», — отметили в пресс-службе.

Также сегодня утром сообщалось, что казахстанская сторона изучит основания для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в Соединенные Штаты или в Россию.

Ранее генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T., бывшего главного редактора журнала «Хакер» Никиты Кислицина в США.