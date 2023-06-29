Казахстан изучит основание для экстрадиции экс-главреда журнала «Хакер» Кислицина

Казахстан изучит основания для экстрадиционных вопросов сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США И Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

«Я в курсе, что есть запрос американской стороны, — заявил представитель ведомства Улан Байжанов. По его словам. нужно разобраться. Пока в Казахстане выясняют, являются ли в государстве уголовно наказуемыми деяния, которые инкриминируют в США Кислицину. Также Байжанов указал, что Соединенные Штаты должны представить соответствующие материалы, доказательства того, что основания, которые предполагают его экстрадицию, достаточно серьезные.

28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Кислицын обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения.

В самой компании заявили, что Кислицин был задержан по запросу США 22 июня в Казахстане.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.