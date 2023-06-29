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Посольство России в Боготе назвало поездку колумбийцев в Краматорск опрометчивой

В посольстве РФ в Боготе назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

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Depositphotos

Российское посольство в колумбийской Боготе назвало Краматорск нежелательным местом для опрометчивой поездки граждан Колумбии и порекомендовало воздержаться от посещения зоны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии в Twitter.

«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — сказано в сообщении.

По мнению сотрудников посольства, прифронтовой город Краматорск, в настоящее время переоборудованный в оперативный военно-логистический центр, не является подходящим местом для совершения поездок.

В посольстве настоятельно призвали граждан Колумбии «воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне боевых действий».

Ранее колумбийский президент Густаво Петро призвал министерство иностранных дел Колумбии направить дипломатическую ноту протеста России после взрыва в Краматорске, в результате которого пострадали три гражданина Колумбии.

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