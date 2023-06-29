Марокко отозвало своего посла в Швеции в знак протеста в связи с сожжением Корана

Правительство Марокко приняло решение отозвать своего посла из Стокгольма в знак протеста против сожжения Корана, произошедшего в шведской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Министерство иностранных дел Марокко объявило об этом в четверг, отметив, что это было сделано по указанию Короля. В заявлении, опубликованном на сайте марокканского внешнеполитического ведомства, также говорится, что такой акт является безответственным и враждебным, так как он игнорирует чувства миллиарда мусульман, особенно в священный период, совпадающий с сезоном хаджа и праздником Курбан-Байрам.

Акция произошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Местная полиция разрешила проведение акции, в ходе которой 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Следует отметить, что в этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников в исламе.

Инцидент вызвал серьезное возмущение и негодование со стороны мусульманского мира, включая Марокко. Отзыв посла является ясным сигналом Марокко, что они осуждают такие акты, которые оскорбляют и унижают религиозные чувства мусульман, отметили в ведомтсве.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.