Госдума приняла в первом чтении громкий налоговый законопроект по бизнесу

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у 2,5 тысяч крупных российских фирм суммы как минимум в 300 млрд рублей в виде налога на ранее полученную ими сверхприбыль в госбюджет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идет о двух законодательных актах. Первый вводит в Налоговый кодекс поправку о том, что федеральными законами могут устанавливаться налоги разового характера, в второй регулирует уже сам налог.

Отмечается, что формально он может заработать в следующем году, но, возможно, компании смогут внести сумму с 1 октября по 30 ноября текущего года в виде обеспечительного платежа по ставке 5% в счет налога 2024 года.

Согласно проекту, платить будут фирмы, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы составила более 1 млрд руб. Платеж не затронет малый и средний бизнес, плательщиков единого сельхозналога, компании угольного и нефтегазового сектора, потому что для них в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоговые конфискации.

В материале указывается, что Министерство финансов рассчитывает собрать таким образом по меньшей мере 300 млрд рублей. Налог коснется 2,5 тысяч компаний, или 3% налогоплательщиков.

Ранее Минфин России сообщал, что законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет одобрили на заседании комиссии правительства России по законопроектной деятельности.