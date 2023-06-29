Президент Колумбии Густаво Петро призвал Министерство иностранных дел Колумбии направить дипломатическую ноту протеста России после взрыва в Краматорске, в результате которого пострадали три гражданина Колумбии. Политик заявил об этом в своем аккаунте Twitter.

Глава государства отметил, что Россия атаковала «трех беззащитных колумбийских мирных жителей», нарушив протоколы ведения войны.

«МИД Колумбии должен предъявить дипломатическую ноту протеста», — подчеркнул Петро.

Пострадавшие граждане Колумбии, которые находились в Краматорске для сбора информации о своем проекте в поддержку Киева, сообщили о своем присутствии рядом с местом взрыва.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении временного местонахождения командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины в Краматорске. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.