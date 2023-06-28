Шольц оценил размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц подчеркнул, что за этой ситуацией Берлин наблюдает с обеспокоенностью, но в то же время в Германии уверены, что в состоянии защитить страну.

Он подчеркнул, что обещание о защите каждого сантиметра территории Североатлантического альянса при нападении относится ко всем государствам-членам НАТО.

«В то же время я не рассчитываю в данный момент на изменение ситуации», — заявил Шольц.

Таким образом канцлер ответил на вопрос о том, видит ли он в текущей ситуации новую исходящую по отношению к Украине, Литве или Польше опасность.

До этого вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю страну сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, ситуация с прибытием ЧВК «Вагнер» в Белоруссию может «означать новую фазу гибридной войны».

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