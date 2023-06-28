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Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали опубликовать сведения о доходах

Кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в СМИ сведения о доходах

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Все кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в средствах массой информации сведения о своих доходах, а также об имуществе, зарегистрированном на себя или членов семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

В календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области отмечается, что избирательная комиссия Подмосковья установила, что после регистрации кандидата на пост губернатора Московской области, он обязан передать в средства массовой информации сведения о своих доходах, имуществе, а также о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей.

Выборы назначены на 10 сентября 2023 года.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование может быть применено в 20-25 регионах РФ в ходе выборов 2023 года. 

По словам Памфиловой, в настоящее время ЦИК продолжает отбор и оценку возможностей субъектов.

Ранее Минобороны и ФСБ разрешили провести выборы в новых регионах.

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