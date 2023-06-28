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Белый дом объяснил появление следов на лице Байдена

Белый дом: Байден использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна

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Sarah Silbiger/Reuters

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США Джо Байден в последние недели использует аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна, передает РИА Новости.

По его словам, глава государства делает это для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.

В последние дни журналисты обращали внимание на следы на лице американского лидера. Как заявил представитель Белого дома, следы на лице президента появились в результате использования маски от аппарата для вентиляции легких.

По информации американских СМИ, раньше Байден использовал подобный аппарат. В 2008 году он заявлял о борьбе с апноэ.

Весной в Соединенных Штатах говорили, что у Байдена не хватает остроты ума или физического здоровья, чтобы эффективно исполнять обязанности президента.

Ранее сообщалось, что жене Байдена Джилл сделали операцию.

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