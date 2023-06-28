Лавров обсудил с частью стран G20 подготовку к саммиту в Индии

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что руководитель ведомства Сергей Лавров обсудил с послами дружественных стран — членов Группы двадцати задачи подготовки и проведения предстоящего саммита G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 28 июня Лавров провел встречу с послами стран «мирового большинства», входящих в состав Группы двадцати: Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии, КНР, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР.

В рамках разговора стороны обсудили вопросы повестки дня форума в ходе текущего индийского председательства.

«Особое внимание уделено задачам подготовки и проведения саммита «двадцатки» в Нью-Дели 9–10 сентября этого года», — говорится в заявлении.

До этого Лавров заявил, что при активной поддержке Москвы скоро будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время сессии саммита «большой семерки» в японской Хиросиме поддержала предложение о включении Африканского союза в число участников G20. По ее словам, было бы хорошим знаком выразить поддержку со стороны Рима и на данном саммите.

Ранее в МИД Индии заявили, что не приглашали Зеленского на саммит G20.