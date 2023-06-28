В Госдепе назвали последствия прихода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США считают, что присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее воздействие, как и в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон не разделяет свои заявления по поводу дестабилизирующего влияния ЧВК, где бы не находились ее бойцы. Пател отметил, что не собирается вдаваться в спекуляции о дальнейших действиях и событиях, которые могут произойти.

Он подчеркнул, что присутствие ЧВК «Вагнер» в какой-либо стране подвергает ее дестабилизирующим действиям, а также делает уязвимой с точки зрения эксплуатации ее природных ресурсов.

Пател отметил, что американская сторона продолжит применять санкционные меры против ЧВК «Вагнер», а также связанных с ней лиц.

До этого руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены на этой неделе принять новые меры в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы «Вагнер».