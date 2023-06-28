Путин заявил о туристических убытках Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад со своими русофобией и антироссийскими санкциями вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несет убытки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за последние годы внутренний туризм в России активно развивается, в этой сфере наблюдается очень хорошая динамика.

По мнению Путина, на это повлияли и внешние факторы, например санкционные меры и ограничения со стороны «властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия».

Он утверждает, что западные государства самостоятельно вычеркнули себя из списка турнаправлений, которые были бы привлекательны для россиян, тем самым теряя доходы и репутацию.

До этого Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что внутренний туризм в России в прошлом году заметно вырос.

По его словам, число туристов России выросло на 16,7% — почти 10 миллионов человек в абсолютных величинах.

Он добавил, что нужно делать акцент на развитии отелей в сегментах 3-4 звезд.

Ранее Путин сообщил о росте числа туристов из России в ОАЭ.