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Во Франции сообщили, что нужно конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

Макрон заявил о необходимости конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

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Stephanie Lecocq/Reuters

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно конкретизировать шаги по вступлению украинского государства в Североатлантический альянс. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает Елисейский дворец в Twitter.

«В первую очередь, это поддержка Украины, которая должна продолжаться в долгосрочной перспективе. Нам необходимо будет конкретизировать шаги по приему Украины в НАТО», — сказал он, отметив, что соответствующая дискуссия началась еще в 2008 году.

28 июня эстонский премьер Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не опроверг заявление чиновника из Эстонии.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в настоящее время Киев готов подписать протокол о вступлении в альянс в случае получения соответствующего предложения.

Ранее лидер украинского государства Владимир Зеленский заявлял, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Европейский союз, «то же самое» ее ждет и с вступлением Североатлантическим альянсом.

Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО.

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