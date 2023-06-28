Путин рассказал о значимости отношений между христианами и мусульманами

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что прочный межконфессиональный мир между мусульманами и христианами в РФ скрепляет единство российского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, благодаря священнослужителям, в стране установился прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир.

«И патриарх Московский всея Руси (Кирилл) учит и православных христиан поддерживать это состояние, и все время нам говорит — мусульмане это наши братья. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа», — утверждает Путин.

До этого президент РФ заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко, поздравив Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметил его вклад в развитие межрелигиозного диалога и упрочение дружественных связей между двумя странами.

Лукашенко подчеркнул, что многолетнее служение патриарха Кирилла на благо христиан, его деятельность по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и высокая миротворческая миссия снискали доверие и уважение миллионов людей.

Ранее Лукашенко рассказал о судьбе Белоруссии в случае смуты в России.