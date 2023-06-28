Вице-премьер Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю страну сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Польское радио.

«По имеющимся данным, там около восьми тысяч солдат. Этот факт представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши. Были приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе», — заявил Качиньский.

По его словам, ситуация с прибытием ЧВК «Вагнер» в Белоруссию может «означать новую фазу гибридной войны».

Он добавил, что решения об усилении обороны Польши на восточной границе были приняты на заседании комитета Совета министров республики по вопросам национальной безопасности и обороны.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Захарова прокомментировала намерение США добиться экстрадиции Пригожина.