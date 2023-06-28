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Захарова ответила на вопрос о ее вербовке спецслужбами США

Захарова: спецслужбы США делали много гадостей, но не пытались ее вербовать

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что спецслужбы США не пытались ее вербовать, но делали много «гадостей». Так она ответила на вопрос о попытках вербовки, передает ТАСС.

«Санкции, но и всякое другое, и информационные материалы, ну и поддержка собственно говоря тех, кто угрожал, я имею в виду и киевский режим, и сайт миротворец, и так далее», — рассказала дипломат про «гадости», которые делали Соединенные Штаты.

Он также заявила, что за последние полтора года вербовка усилилась. Речь идет о «подходах к российским дипломатам, которые осуществляются американскими спецслужбами».

«Все это носит антигуманный характер, потому что используются персональные данные, используются темы семьи, детей, состояния здоровья», — продолжила Захарова.

По ее словам, «огромное количество в этом смысле методик» спецслужбами США уже использовалось, «которые находятся за рамками всего того, что называлось традиционными способами подходов». За последнее время они освоили и иные способы, указала дипломат.

Она отметили, «еще более нетривиальные вещи» также используют для вербовки.

«Используют компьютерные возможности, интернет для того, чтобы отправлять на почту сотрудников соответствующие вербовочные предложения», — сказала Захарова.

Она обратила внимание на использование «еще более противозаконных действий», таких как хакерские атаки на сайты российских загранучреждений.

«Конечно, все это идет в купе с запугиванием, психологическим давлением. <…> Это все идет в комплексе, чтобы создать такую дестабилизирующую обстановку, в ходе которой осуществить вербовочный подход», — добавила дипломат.

Ранее сообщалось о попытках США вербовать российских дипломатов.

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