Байден оговорился, отвечая на вопрос о Путине

Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что глава российского государства Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке». Об этом сообщает РИА Новости.

Американского лидера спросили, не ослабил ли президента РФ мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», — сказал Байден.

Как передавал ранее телеканал Fox News, президент США заявил, что его администрация сохранит к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны. Очередная оговорка от американского лидера была произнесена им во время визита в заповеднике Люси Эванс Бэйлендс в Пало-Альто, Калифорния. В Белом доме, как заявляет Fox News, не сразу ответили телеканалу на вопрос, какой год имел в виду Байден. В администрации президента уточнили, что он имел в виду 2030 год.

В мае Байден в ходе интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не позволить экс-президенту США Бараку Обаме выиграть очередные президентские выборы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на оговорку Байдена.