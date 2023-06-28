Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Зеленского ответила на вопрос о желании начать политическую карьеру

Жена Зеленского Елена заявила, что никогда не станет политиком

close
100%
Greg Nash/Pool/Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет заниматься политикой и этого «никогда не произойдет». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не хочу. Это не моя сфера... Я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда», — сказала первая леди Украины в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Зеленской, она не влияет на происходящие в государстве процессы, но может поддерживать инициативы в гуманитарной и социальной сферах.

Ранее жена президента Украины в интервью «РБК-Украина» выразила обеспокоенность тем, что боевые действия в стране негативно сказываются на психическом здоровье населения. Она также добавила, что у стойкости украинцев, о которой «говорит весь мир», есть свои границы, и со временем постоянные удары могут сломать население, сделав его более подверженным развитию психических расстройств.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях