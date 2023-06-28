Жена Зеленского ответила на вопрос о желании начать политическую карьеру

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет заниматься политикой и этого «никогда не произойдет». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не хочу. Это не моя сфера... Я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда», — сказала первая леди Украины в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Зеленской, она не влияет на происходящие в государстве процессы, но может поддерживать инициативы в гуманитарной и социальной сферах.

Ранее жена президента Украины в интервью «РБК-Украина» выразила обеспокоенность тем, что боевые действия в стране негативно сказываются на психическом здоровье населения. Она также добавила, что у стойкости украинцев, о которой «говорит весь мир», есть свои границы, и со временем постоянные удары могут сломать население, сделав его более подверженным развитию психических расстройств.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.