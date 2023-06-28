Президент Польши заявил о готовности укрепления границы с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, польско-белорусская граница подвержена гибридной атаке уже два года, поэтому она была мощно укреплена по сравнению с тем, что было раньше.

Дуда подчеркнул, что безопасность этой границы защищают значительные силы, а на большей ее части действуют физическое и электронное заграждение.

Таким образом польский президент ответил на вопрос о том, не опасается ли он ЧВК «Вагнер» после ее передислоцирования.

Он добавил, что польско-белорусская граница является внешним периметром Евросоюза, и в случае необходимости она будет укрепляться.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам неформального ужина в Гааге вместе с главами государств и правительств ряда стран альянса, что организация намерена следить за действиями ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина в Белоруссии и их дальнейшей возможной передислокации.

Ранее Лукашенко назвал себя и Путина «поколением уходящих политиков».