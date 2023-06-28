Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США оценили новую помощь ВСУ

Блинкен заявил, что США скоро дадут Украине все, что нужно для успеха в наступлении

close
100%
Jacquelyn Martin/Reuters

Украина вскоре получит все нужное для успеха в наступлении после выделения новой военной помощи США. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, наступление Киева находится на ранней стадии и в ней пока не задействованы основные силы страны.

«Нет никаких сомнений в том, что продвижение дается с трудом, поскольку у русских были месяцы и месяцы на организацию обороны. Но мы только вчера объявили о дополнительной помощи Украине. У них есть все, чтобы добиться успеха», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также предположил, что Украине на руку может сыграть то, что Россия отвлечена на «внутренние противоречия» и то, что ЧВК «Вагнер» больше не находятся в зоне специальной военной операции.

Ранее Блинкен сообщал, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи. Он также отметил, что около $520 млн будет инвестировано на восстановление энергетики.

Накануне власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно информации ведомства, в него войдут 30 Bradley, 25 Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях