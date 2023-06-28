В США оценили новую помощь ВСУ

Украина вскоре получит все нужное для успеха в наступлении после выделения новой военной помощи США. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, наступление Киева находится на ранней стадии и в ней пока не задействованы основные силы страны.

«Нет никаких сомнений в том, что продвижение дается с трудом, поскольку у русских были месяцы и месяцы на организацию обороны. Но мы только вчера объявили о дополнительной помощи Украине. У них есть все, чтобы добиться успеха», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также предположил, что Украине на руку может сыграть то, что Россия отвлечена на «внутренние противоречия» и то, что ЧВК «Вагнер» больше не находятся в зоне специальной военной операции.

Ранее Блинкен сообщал, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи. Он также отметил, что около $520 млн будет инвестировано на восстановление энергетики.

Накануне власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно информации ведомства, в него войдут 30 Bradley, 25 Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.