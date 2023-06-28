Захарова прокомментировала намерение США добиться экстрадиции Пригожина

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя сообщения о намерении США добиться экстрадиции Евгения Пригожина, заявила, что любой гражданин РФ не подлежит выдаче другому государству. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, любой россиянин не подлежит выдаче другой стране, а также имеет право рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом.

26 июня официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции.

При этом Белоруссия не относится к этим странам.

Миллер также отметил, что американская администрация не вступала в контакты с белорусскими властями относительно попытки мятежа в России и ситуации с ЧВК «Вагнер».

Ранее в Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы «Вагнер».