Лавров заявил о невозможности отказаться от целей спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире Первого канала, что власти России считают невозможным отказаться от достижения поставленных целей специальной военной операции (СВО).

Он обратил внимание, что за последние дни президент Российской Федерации Владимир Путин несколько раз выступал «с развернутыми оценками нынешней ситуации, особо подчеркнув, что, преодолев попытку мятежа», РФ «нисколько не поступилась целями СВО и не потеряла какие-либо позиции на поле боя».

«Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены», — сказал министр.

В мае пресс-секретарь российского президента говорил, что цели СВО, обозначенные Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал основную цель специальной военной операции.