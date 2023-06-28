Путин встретился с Кадыровым накануне праздника

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал селфи со встречи с главой государства.

«На нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что Путин попросил главу Чечни передать поздравления мусульманам с Курбан-байрамом.

Также Кадыров подчеркнул, что отдельно Путин попросил поздравить бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции.

24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике выехали в зоны напряженности. Он также заявил, что вооруженный мятеж со стороны ЧВК «Вагнер» должен быть подавлен, и выразил готовность к принятию «жестких мер». Чеченский лидер назвал все происходящее «гнусным предательством».

25 июня Кадыров рассказал, что для урегулирования ситуации в Ростове-на-Дону, куда прибыли бойцы ЧВК «Вагнер»,

были привлечены чеченские подразделения под руководством командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова и командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева. По его словам, чеченские бойцы оперативно прибыли на место событий и ждали приказа командования.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал неожиданный диалог Путина и Кадырова.