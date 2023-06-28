Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с Кадыровым накануне праздника

Президент Путин и глава Чечни Кадыров встретились накануне праздника Курбан-байрам

close
100%
Kadyrov_95' class="item-image" >
Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал селфи со встречи с главой государства.

«На нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что Путин попросил главу Чечни передать поздравления мусульманам с Курбан-байрамом.

Также Кадыров подчеркнул, что отдельно Путин попросил поздравить бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции.

24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике выехали в зоны напряженности. Он также заявил, что вооруженный мятеж со стороны ЧВК «Вагнер» должен быть подавлен, и выразил готовность к принятию «жестких мер». Чеченский лидер назвал все происходящее «гнусным предательством».

25 июня Кадыров рассказал, что для урегулирования ситуации в Ростове-на-Дону, куда прибыли бойцы ЧВК «Вагнер»,
были привлечены чеченские подразделения под руководством командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова и командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева. По его словам, чеченские бойцы оперативно прибыли на место событий и ждали приказа командования.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал неожиданный диалог Путина и Кадырова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях