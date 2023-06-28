Правительство России упростило порядок организации полетов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно будет запускать в населенных пунктах России на высоте до 150 метров от уровня земли или воды. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Российской Федерации.

В заявлении отмечается, что запуск беспилотника на высоте до 150 метров предполагается в светлое время суток, а сам БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Их должно определить ведомство по представлению региональных и местных властей.

В Минтрансе добавили, что для организации полетов БПЛА весом до 30 кг не нужно будет подавать план перемещения авиационным властям.

До этого кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2035 года.

Согласно представленной информации, главная ее цель заключается в том, чтобы в экономике РФ в указанные сроки появилась новая отрасль, связанная с созданием и применением гражданских БПЛА.

Также уточняется, что в настоящее время правительство занимается подготовкой нацпроекта, в рамках которого будет реализоваться эта стратегия.

Ранее мэр Сергей Собянин запретил запуск беспилотников над Москвой.