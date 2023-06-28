Лавров рассказал о поступающих от Запада предложениях по урегулированию ситуации на Украине

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не было серьезных предложений вообще ни от кого. Я имею в виду Запад», — заявил Лавров.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поступают ли предложения от Запада по урегулированию на Украине.

Глава МИД РФ добавил, что европейские лидеры, которые публично заявляют о своих планах позвонить президенту России Владимиру Путину, хотят «покрасоваться перед своими избирателями», показать, «какой ты принципиальный и (как) будешь всех учить жизни».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ призывает страны не участвовать в саммите мира по Украине, который «носит провокационный характер».

Накануне глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о желании провести глобальный «саммит мира» на Украине.

Ранее Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта.