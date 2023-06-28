В США рассказали, как закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC, передает ТАСС.

«Мы открыто говорим о том, что это завершится дипломатическим путем, за счет переговоров», — сказал он.

Он также отметил, что страны НАТО настроены на продолжение поддержки Украины и укрепление оборонных возможностей государства, чтобы конфликт «не повторился через год, два или пять лет».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона заявлял, что украинский конфликт завершится раньше 2024 года. При этом чиновник призвал воздержаться от окончательных прогнозов до получения результатов контрнаступления ВСУ.

До этого глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине может закончиться за несколько недель, если Запад перестанет отправлять вооружение Киеву.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.