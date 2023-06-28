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В МИД РФ прокомментировали «саммит мира» по Украине

Захарова: МИД РФ призвал страны не участвовать в «провокационном» саммите мира по Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ призывает страны не участвовать в саммите мира по Украине, который «носит провокационный характер». Заявление было сделано Захаровой на брифинге МИД.

«В настоящее время Запад активно пытается убедить страны так называемого «Глобального юга» участвовать в созванном без России «саммите мира», якобы нацеленном на поиск урегулирования украинского конфликта. <..> Попытки определить исход украинского конфликта без участия России обречены на провал, иначе это давно было бы сделано», — заявила Захарова.

По словам представительницы МИД, посетители саммита не смогут приблизиться к достижению мирного урегулирования на Украине, однако его участники из незападных стран «с близкого расстояния» убедятся в несостоятельности «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Призываю ответственные государства, которые действительно стремятся к миру, <..> не участвовать в этой затее, она провокационная. Ваше присутствие на саммите необходимо Западу лишь для того, чтобы обеспечить видимость широкой поддержки его итогов, а это как раз и отдалит перспективу мирного урегулирования», — заявила Захарова.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак заявил о желании провести глобальный «саммит мира» на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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