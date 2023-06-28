Захарова высказалась об идее Украины провести «саммит мира» без участия России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что без участия России невозможно определить исход украинского конфликта. Трансляция велась на Youtube-канале министерства.

Так она прокомментировала инициативу Украины провести «саммит мира», на который не будет приглашена Россия.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — сказала Захарова и призвала все «ответственные» государства, стремящиеся к миру, внести конструктивный вклад в разрешение кризиса и не участвовать в инициативе украинских властей.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине. Он рассказал, что в Копенгагене прошли консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании и других стран. Эта встреча, заявил Ермак, стала продолжением диалога, начатого на саммите G7 в Хиросиме между лидерами Украины, стран «большой семерки» и Глобального Юга.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.