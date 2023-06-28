Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась об идее Украины провести «саммит мира» без участия России

Захарова: попытки определить исход конфликта на Украине без России обречены на провал

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что без участия России невозможно определить исход украинского конфликта. Трансляция велась на Youtube-канале министерства.

Так она прокомментировала инициативу Украины провести «саммит мира», на который не будет приглашена Россия.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — сказала Захарова и призвала все «ответственные» государства, стремящиеся к миру, внести конструктивный вклад в разрешение кризиса и не участвовать в инициативе украинских властей.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине. Он рассказал, что в Копенгагене прошли консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании и других стран. Эта встреча, заявил Ермак, стала продолжением диалога, начатого на саммите G7 в Хиросиме между лидерами Украины, стран «большой семерки» и Глобального Юга.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях