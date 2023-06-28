Россия призвала Казахстан воздержаться от экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. в США

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T., экс-главреда журнала «Хакер» Никиты Кислицина в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула.

По его словам, правоохранительные органы Казахстана и России контактируют по вопросу задержания Кислицина в Алма-Ате.

28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Кислицын обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения.

В самой компании заявили, что Кислицин был задержан по запросу США 22 июня в Казахстане.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Россия будет добиваться выдачи Кислицина Москве.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.